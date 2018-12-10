Роналду сравнил «Ювентус» и «Реал»

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил свой нынешний клуб с мадридским «Реалом», за который португалец выступал с 2009 по 2018 год.

По словам футболиста, в итальянской команде более приятная обстановка.

«Могу сказать, что здесь лучший коллектив, частью которого я когда-либо был. Здесь мы более команда, чем «Реале». В «Ювентусе» мы все на одной волне, мы скромны и хотим побеждать. Если Дибала или Манджукич не могут забить, они все равно веселятся и смеются. Я считаю, что это прекрасно. Тут все очень отличается от «Реала», здесь мы больше семья», — сказал Роналду в интервью Gazzetta dello Sport.

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В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Роналду провел 15 матчей, в которых забил десять мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее Криштиану Роналду сообщил, что Месси нуждается в соперничестве с ним.