Болельщиков киевского «Динамо» призвали поддержать «Шахтер»

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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис попросил болельщиков своего клуба поддержать донецкий «Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Лионом», сообщает «Советский спорт».

Игра пройдет 12 декабря в Киеве на стадионе «Олимпийский», за день до матча «Динамо» против «Яблонца» в Лиге Европы.

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«Считаю, что и все украинские болельщики, и вообще все те, кто связывает себя с футболом, должны прийти на «Олимпийский» не только в четверг, но и в среду, и поддержать нашу украинскую команду. Это мое мнение. Считаю, что каждый украинский болельщик всегда должен поддерживать на европейской арене любую украинскую команду. И ради престижа Украины, и ради рейтинга наших клубов», — приводит слова Суркиса сайт dynamo.kiev.ua.

«Шахтер» занимает третье место в своей группе. Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов клубу необходимо обыгрывать «Лион».

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион» перенесен из-за военного положения.