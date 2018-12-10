Гран-при «Формулы-1» в Мексике может прекратить свое существование

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Один из этапов чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» Гран-при Мексики может пройти в последний раз в 2019 году, сообщает «Советский спорт».

По информации F1i, причиной является нежелание правительства страны поддерживать соревнование.

«Нужно разобраться, каким образом мы можем решить эту проблему. Намерения правительства понятны, они не хотят тратить деньги налогоплательщиков на проведение этапа «Формулы-1». В Мексике огромная часть населения находится за чертой бедности, а возвращение «Формулы-1» в Мексику было сопряжено с коррупцией — слишком много взяток было дано, чтобы этап вернулся в Мексику», — заявила бывшая спортсменка и член Национального спортивного комитета Ана Габриела Гевара.

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Напомним, что Гран-при Мексики в четвертый раз подряд стал лучшим этапом сезона.

Ранее сообщалось, что глава немецкой команды «Формулы-1» «Мерседес» Тото Вольф считает, что финский гонщик Валлтери Боттас справился с психологическим давлением во второй половине чемпионата мира — 2018.