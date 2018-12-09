Сборная России завоевала две медали на этапе Кубка мира в Польше

<img src="">

Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше, сообщает «Советский спорт».

За российскую команду выступили Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Ирина Кузнецова. Золото у японок, их результат --1 минута 27,820 секунды, россиянки отстали от них на 0,36 секунды. Тройку сильнейших замкнула сборная Нидерландов (+0,71).

Реклама

В мужском командном спринте сборная России завоевала бронзовую медаль. Золото в активе Норвегии, которые смогли преодолеть дистанцию за 1 минуту 21,270 секунды. Россияне Алексей Есин, Руслан Мурашов, Руслан Захаров и Виктор Муштаков отстали от победителей на 0,47 секунды. Серебро у сборной Нидерландов (+0,16).

В Польше проходит третий этап Кубка мира из шести.

В ноябре женская сборная России по конькобежному спорту заняла первое место в командном спринте на первом этапе Кубка мира.