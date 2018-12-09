Россиянки выиграли серебро в командном спринте на этапе Кубка мира
Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове, сообщает «Советский спорт».
Российская команда, за которую выступали Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Ирина Кузнецова, проиграла 0,36 секунды сборной Японии. Бронза соревнований досталась голландкам.
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Кубок мира. 3-й этап. Томашов (Польша)
Женщины. Командный спринт
1. Япония — 1.27,820
2. Россия — + 0,36
3. Голландия — + 0,71.
Сборная России занимает первое место в командном зачете Кубка мира, опережая голландок на два очка.
Третий этап Кубка мира завершится 9 декабря забегом на 10 000 метров у мужчин.
Ранее россиянка остановилась в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира.