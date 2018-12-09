Россиянки выиграли серебро в командном спринте на этапе Кубка мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/840/11003840/RIAN_2376191.HR.ru-pic905-895x505-68425.jpg">

Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове, сообщает «Советский спорт».

Российская команда, за которую выступали Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Ирина Кузнецова, проиграла 0,36 секунды сборной Японии. Бронза соревнований досталась голландкам.

Реклама

Кубок мира. 3-й этап. Томашов (Польша)

Женщины. Командный спринт

1. Япония — 1.27,820

2. Россия — + 0,36

3. Голландия — + 0,71.

Сборная России занимает первое место в командном зачете Кубка мира, опережая голландок на два очка.

Третий этап Кубка мира завершится 9 декабря забегом на 10 000 метров у мужчин.

Ранее россиянка остановилась в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира.