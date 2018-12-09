Логинов назвал причину падения перед финишем гонки преследования
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своем неудачном падении в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает «Советский спорт».
Россиянин упал на финишной прямой и в итоге стал третьим, пропустив вперед норвежца Йоханнеса Бё и француза Кентена Фильона-Майе.
«Контакта не было, была суета, случайно воткнул палку в ботинок, поэтому такое падение. Там достаточно узкое место, силы были, планировал бороться и выйти первым. Так и должно было быть, но мне все время не везет. Я пропустил Йоханнеса перед спуском, чтобы атаковать в подъем, но получилось так, как получилось», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Логинов после первого этапа Кубка мира занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.
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