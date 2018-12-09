Россиянка Шевченко стала чемпионкой UFC

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Россиянка Валентина Шевченко одержала победу над полячкой Йоанной Енджейчик в титульном бое в женском наилегчайшем весе, сообщает «Советский спорт».

Шевченко победила единогласным решением судей и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для спортсменки эта победа стала 16-й при трех поражениях в профессиональной карьере. Енджейчик потерпела третье поражение подряд.

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Шевченко стала вторым действующим чемпионом UFC из России — ранее этот титул завоевал Хабиб Нурмагомедов. Отметим, что у спортсменки помимо российского паспорта есть гражданства Киргизии и Перу.

Ранее Ломаченко победил Педрасу по очкам.