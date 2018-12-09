Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

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«Вашингтон Кэпиталз» в гостях разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу, благодаря чему теперь имеет в активе 36 (22+14) очков. Нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов исполнили по одному пасу.

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Голкипер «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский выступал за команду 20 минут и отразил 11 ударов по воротам из 13. Форвард Артемий Панарин очков в данной игре не набрал.

Ранее российский нападающий Никита Щербак забросил шайбу в ворота «Вегас Голден Найт» в дебютном матче за «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Огайо) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

0:1 — Конноли (Врана, Кузнецов) — 01:42 (5x5)

0:2 — Яшкин (Бойд, Орлов) — 10:19 (5x5)

0:3 — Овечкин (Кемпны, Карлсон) — 19:41 (5x5)

0:4 — Бойд (Овечкин, Дауд) — 51:04 (5x5)