«Даллас» одолел «Хьюстон» в матче НБА благодаря дабл-даблу Джордана

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«Даллас Маверикс» одолел «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 107:104. Самым результативным игроком стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в активе которого 35 очков. Центровой Клинт Капела отличился дабл-даблом из 12 очков и 13 подборов.

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В команде лидеров по 21 очку набрали баскетболисты Уэсли Мэттьюз и Лука Дончич, а Деандре Джордан отметился дабл-даблом (12 очков, 20 подборов).

Ранее защитник «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук​, оформивший трипл-дабл во встрече регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» (114:112), в 108-й раз в карьере набрал за один матч более десяти очков по трем ключевым статистическим показателям (очки, подборы и передачи).

НБА. Регулярный чемпионат

«Даллас» (Техас) — «Хьюстон» (Техас) — 107:104 (32:30, 24:27, 28:27, 23:20)