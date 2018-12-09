Промоутер Усика прокомментировал возможный бой с Лебедевым

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Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался относительно возможного боя с россиянином Денисом Лебедевым, передает «Советский спорт».

Эксперт уверил, что без хорошего финансирования этот поединок не состоится.

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«Мы же не просто хотим узнать, кто победит, верно? Это профессиональный бокс. Здесь необходимы источники финансирования. Нужен кто-то, кто это профинансирует. Если таких источников мы не находим, то объективно мы принимаем чисто управленческое прагматичное решение: кому это надо? Это понимаем не только мы. Команда Лебедева точно так же это понимает. Вот такой анализ. Наверное, нельзя такой поединок назвать невероятным. Но сказать, что это прямо на повестке дня, не могу», — цитирует Красюка ua.tribuna.

До этого Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила, что Лебедев и Усик должны провести бой до 10 марта 2019 года.

Ранее российский боксер Дмитрий Бивол одолел канадца Жана Паскаля в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA.