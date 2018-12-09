Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

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Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньолы», сообщает «Советский спорт».

Форвард забил мяч в ворота соперника со штрафного на 17-й минуте встречи. Этот гол стал десятым для футболиста в нынешнем сезоне Ла Лиги.

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По информации Gracenote Live, аргентинец стал первым игроком в истории Примеры, который забил десять мячей в 13 сезонах подряд.

На данный момент Мессии занимает вторую строчку лучших бомбардиров соревнования вместе с нападающий «Сельты» Яго Аспасом. Первое место принадлежит игроку «Жирона» Кристиану Стуани.

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