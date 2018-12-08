ЦСКА обыграл «Енисей» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» в матче 17-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Георгий Щенников и Никола Влашич. У гостей мяч забил Павел Комолов.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Енисей» (десять очков) располагается на 16-й строчке.

Команды РПЛ уходят на зимний перерыв. Весенняя часть чемпионата России стартует 3 марта.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур

ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1

Голы: 1:0 — Щенников, 4; 2:0 — Влашич, 15; 2:1 — Комолов, 54.