Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом»

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Пятикратный чемпион мира в «Формуле-1» британец Льюис Хэмилтон объявил о продлении контракта с немецкой командой «Мерседес», информирует «Советский спорт».

Новое соглашение заключено на два сезона — до конца 2021 года.

«Я только что подписал контракт еще на два года. Переговоры длились десять часов. Не знаю, сколько еще я буду выступать, поэтому два года — это неплохой вариант. Я по-прежнему люблю гонки, так что, может быть, я пробуду здесь и дольше», — сказал Хэмилтон в интервью grandprix247.com.

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Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. На его счету 71 победа в 2012 гонках чемпионата мира.

Ранее пилот «Формулы-1» назвал конкуренцию в чемпионате унылой.