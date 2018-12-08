Елистратов не попал на пьедестал этапа Кубка мира
Россиянин Семен Елистратов стал пятым на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в казахстанской Алма-Ате, сообщает «Советский спорт».
Забег остался за представителями Южной Кореи. Хо Чжун Лим финишировал первым, Гун Ву Ким — вторым, а Дае Хеон Хван — третьим.
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Кубок мира. 3-й этап. Алма-Ата (Казахстан)
Мужчины. 1500 м
1. Хо Чжун Лим (Южная Корея) — 2.19,167
2. Гун Ву Ким (Южная Корея) — 2.19,201
3. Дае Хеон Хван (Южная Корея) — 2.19,277…
5. Семен Елистратов (Россия) — 2.19,509…
26. Павел Ситников (Россия)…
36. Артем Козлов (Россия).
Отметим, что россиян нет в первой двадцатке общего зачета Кубка мира.