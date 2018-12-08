Елистратов не попал на пьедестал этапа Кубка мира

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Россиянин Семен Елистратов стал пятым на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в казахстанской Алма-Ате, сообщает «Советский спорт».

Забег остался за представителями Южной Кореи. Хо Чжун Лим финишировал первым, Гун Ву Ким — вторым, а Дае Хеон Хван — третьим.

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Кубок мира. 3-й этап. Алма-Ата (Казахстан)

Мужчины. 1500 м

1. Хо Чжун Лим (Южная Корея) — 2.19,167

2. Гун Ву Ким (Южная Корея) — 2.19,201

3. Дае Хеон Хван (Южная Корея) — 2.19,277…

5. Семен Елистратов (Россия) — 2.19,509…

26. Павел Ситников (Россия)…

36. Артем Козлов (Россия).

Отметим, что россиян нет в первой двадцатке общего зачета Кубка мира.

Ранее россиянин выиграл этап Кубка мира в Латвии.