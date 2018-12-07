Арбитр КХЛ доставлен в больницу после удара игрока «Локомотива»
Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов ударил ударил линейного арбитра Ивана Дедюлю в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского «Йокерита», сообщает «Спорт-Экспресс».
В третьем периоде встречи форвард «железнодорожников» выполнил грубый силовой прием против защитника команды из Хельсинки Йеспера Йенсена. После этого между игроками завязалась стычка, в результате которой Каюмов нанес удар в голову судье, разнимавшего драку.
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Отмечается, что Дедюля доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Встреча между «Локомотивом» и «Йокеритом», прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.