Футболисты «Арсенала» устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

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Игроки лондонского «Арсенала» устроили вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку, а также веселящий газ, передает «Советский спорт».

По информации The Sun, в вечеринке приняли участие 12 футболистов, среди которых были Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамейянг и Месут Озил. Отмечается, что в клуб были специально приглашены 70 девушек.

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«Они приносили емкости с веселящим газом в мешках и постоянно вдыхали, даже периодически теряли сознание. Какой-то ужас. Гюэндузи точно не пробовал, он полностью отключился и лег на бок. Было невероятно видеть это, так называемые спортсмены употребляли опасные вещества», — сказал очевидец.

В клубе заявили, что с футболистами была проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что известного шведского футболиста подозревают в двух изнасилованиях.