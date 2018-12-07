Оглашены правила поединка боксера Мейвезера с японским кикбосером

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Выставочный бой экс-чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера и японского кикбоксера Тенсина Нацукавы пройдет по правилам бокса, сообщает «Советский спорт».

Поединок состоится 31 декабря в пригороде японской столицы Токио. Бой будет проходить по правилам боксерской весовой категории до 66,7 кг. Вес 20-летнего японского спортсмена - 55 кг.

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Встреча, которая не войдет в профессиональные списки спортсменов, продлится три раунда по три минуты без арбитров. На руках обоих бойцов будут восьмиунцевые перчатки, как в поединке Мейвезера с бойцом Абослютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором.

Флойд Мейвезер одержал 50 побед из 50 возможных. Нацукава выиграл все 28 боев.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может встретиться с Мейвезером в Грозном.