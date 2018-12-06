Российский тренер дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление судьи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года, сообщает «Советский спорт».

В матче против «Гандзасара», который прошел 2 декабря, специалист оскорбил четвертого арбитра. Также по решению дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении, «Пюник» будет обязан выплатить 125 тысяч драм (около 17 тысяч рублей).

Реклама

После 17 туров чемпионата Армении команда под руководством Талалаева занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что тренер «Эмполи» получил дисквалификацию за богохульство.