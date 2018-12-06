Боксер Лебедев не хочет драться с украинцем Усиком в России

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Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев заявил, что не хочет проводить поединок с абсолютным чемпионом украинцем Александром Усиком в России.

«Сейчас уже необходимо учитывать свои возрастные качества. И пахать так, словно мне 30 или 20 лет, уже неправильно. Я бы не хотел сейчас обсуждать поединок с Усиком. Потому что кто-то подумает, что это пиар. Давайте немного подождем — до того момента, когда нашим командам удастся организовать этот бой.

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Единственное, я не хотел бы драться в России, чтобы не было лишних разговоров. Я был бы рад, если бы бой прошел на нейтральной территории, в любом месте», — цитирует Лебедева «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по боксу не считает Лебедева соперником Усику.