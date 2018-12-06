МОК обратился к Зубкову с требованием вернуть золото Игр в Сочи

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Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к главе Федерации бобслея России Александру Зубкову с просьбой вернуть две золотые медали Игр-2014 в Сочи, передает ТАСС.

«Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое не было обжаловано. По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей», — говорится в сообщении МОК.

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По итогам расследования, проведенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.

CAS частично удовлетворил апелляцию Зубкова и отменил пожизненное отстранение от Игр.

В ноябре Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении главы Федерации бобслея России золотых медалей.