Умер Александр Минаев
Сегодня на 65-м году жизни скончался экс-футболист московских «Спартака» и «Динамо» Александр Минаев, сообщает «Советский спорт».
Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
«Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Алексеевича Минаева. О дате и времени церемонии прощания с Александром Минаевым будет сообщено дополнительно», — говорится на официальном сайте бело-голубых.
Выступая на позиции полузащитника, он провел в чемпионатах СССР 304 матча, в которых забил 31 гол. Минаев — чемпион СССР 1976 года, обладатель Кубка сезона 1977 года, полуфиналист Кубка обладателей кубков 1978 года. В составе сборной СССР он выиграл бронзу Олимпийских игр 1976 года.
Ранее сообщалось, что экс-чиновника ФИФА пытались подкупить на выборах хозяина ЧМ-2018.