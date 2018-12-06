Умер Александр Минаев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/11894599/Depositphotos_4654651_l-2015-pic905-895x505-52181.jpg">

Сегодня на 65-м году жизни скончался экс-футболист московских «Спартака» и «Динамо» Александр Минаев, сообщает «Советский спорт».

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Алексеевича Минаева. О дате и времени церемонии прощания с Александром Минаевым будет сообщено дополнительно», — говорится на официальном сайте бело-голубых.

Реклама

Выступая на позиции полузащитника, он провел в чемпионатах СССР 304 матча, в которых забил 31 гол. Минаев — чемпион СССР 1976 года, обладатель Кубка сезона 1977 года, полуфиналист Кубка обладателей кубков 1978 года. В составе сборной СССР он выиграл бронзу Олимпийских игр 1976 года.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника ФИФА пытались подкупить на выборах хозяина ЧМ-2018.