Глава МВД Белоруссии обвинил футбольных фанатов в поклонении нацизму

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Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич насчитал в стране около трех тысяч «активных сторонников нацизма и неонацизма», многие из которых входили или входят в футбольные фанатские группировки, информирует «Советский спорт».

По его словам, большинство неонацистов — люди «маргинального склада, неженатые, бездетные, нетрудоустроенные, иногда злоупотребляющие алкоголем и наркотиками».

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«Многие из этих людей подвергались административной и уголовной ответственности, часть из них сейчас находится в местах лишения свободы. Многие из них — это бывшие или действующие фанаты футбольных клубов. Они придерживаются идеологии нацистской Германии. Особенное преклонение в своем превосходстве они отдают частям вермахта, которые были на территории Белоруссии и отличались особой жестокостью», — цитирует Шуневича БелаПАН.

По оценкам историков, во время Второй мировой войны Белоруссия потеряла до трети своих жителей.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника ФИФА пытались подкупить на выборах хозяина ЧМ-2018.