Глава МВД Белоруссии обвинил футбольных фанатов в поклонении нацизму
Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич насчитал в стране около трех тысяч «активных сторонников нацизма и неонацизма», многие из которых входили или входят в футбольные фанатские группировки, информирует «Советский спорт».
По его словам, большинство неонацистов — люди «маргинального склада, неженатые, бездетные, нетрудоустроенные, иногда злоупотребляющие алкоголем и наркотиками».
«Многие из этих людей подвергались административной и уголовной ответственности, часть из них сейчас находится в местах лишения свободы. Многие из них — это бывшие или действующие фанаты футбольных клубов. Они придерживаются идеологии нацистской Германии. Особенное преклонение в своем превосходстве они отдают частям вермахта, которые были на территории Белоруссии и отличались особой жестокостью», — цитирует Шуневича БелаПАН.
По оценкам историков, во время Второй мировой войны Белоруссия потеряла до трети своих жителей.
Ранее сообщалось, что экс-чиновника ФИФА пытались подкупить на выборах хозяина ЧМ-2018.