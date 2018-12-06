Пятикратный победитель НБА стал главным тренером «Лос-Анджелеса»

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Пятикратный победитель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дерек Фишер стал главным тренером «Лос-Анджелес Спаркс», выступающего в Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА), сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы команды, первая конференция спортсмена в качестве наставника пройдет 7 декабря.

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«Я очень рада объявить, что нашим наставником стал Дерек Фишер. Он опытный специалист, чемпион и проверенный лидер. Не могу представить лучшего варианта для нашей команды», — заявила генеральный менеджер клуба Пенни Толер.

Сам Фишер также находится в предвкушении работы с подопечными.

«Я доволен, что стал главным тренером «Лос-Анджелеса». Не могу дождаться, совместной работы с руководством, тренерским штабом и игроками. Хочу помочь клубу развиваться, чего и ждут его поклонники», — подчеркнул специалист.

За всю карьеру баскетболиста защитник провел 1287 матчей в НБА.

Ранее разыгрывающий защитник «Баварии» Петтери Копонен прокомментировал предстоящий матч против «Химок» в рамках 11-го тура Евролиги.