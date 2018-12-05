Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Колорадо»

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«Питтсбург Пингвинз» одолел «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. У победителей хет-трик и голевую передачу оформил нападающий Патрик Хернквист, а также голом и результативным пасом отметился российский форвард Евгений Малкин.

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Для «Эвеланш» это второе поражение в трех последних играх.

Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург пингвинз» (Пенсильвания) — «Колорадо Эвеланш» (Колорадо) — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

1:0 — Гюнцель (Летанг, Дюмулен) — 02:46

2:0 — Малкин (Пирсон, Хернквист) — 06:52

3:0 — Брассар (Мяяття, Астон-Риз) — 07:27

3:1 — Бэрри (Рантанен, Ландеског) — 28:16

3:2 — Седерберг (Калверт, Коул) — 29:32

3:3 — Ньето (Бурк) — 33:17

4:3 — Хернквист (Летанг, Кессел) — 46:11

5:3 — Хернквист (Малкин) — 47:32

6:3 — Хернквист — 48:58