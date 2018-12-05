Российский форвард Щербак поделился ожиданиями от игры за «Лос-Анджелес»

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Российский форвард Никита Щербак прокомментировал будущую карьеру в «Лос-Анджелес Кингз», передает «Советский спорт».

«Монреаль Канадиенс» выставил нападающего на драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Оттуда его забрал американский клуб.

«Раньше меня окружал французский язык, я даже немного выучил его, потому что моя невеста из Монреаля. Она заставляла меня учить французский, но больше такого не будет. У меня перед ней есть оправдание — в Лос-Анджелесе никто не говорит на французском. Наверное, теперь мне надо учить испанский», — цитирует Щербака журналист Джо Розен в твиттере.

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В этом сезоне хоккеист ни разу не вошел в состав «Монреаля».

Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.