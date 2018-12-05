Наставник ЦСКА Гончаренко признан лучшим тренером в Белоруссии
Главный тернер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим футбольным тренером Белоруссии 2018 года, сообщает «Прессбол».
Озвучили имя лауреата премии на торжественной церемонии «Звездный мяч — 2018» в Минске.
Наставник армейцев одолел номинированных соперников с 261 голосами из 441.
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Это третий выигрыш Гончаренко кряду, а также восьмой за всю карьеру специалиста.
Таким образом, главный тренер столичного клуба одержал победу над наставником сборной Белоруссии Игорем Криушенко.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал четвертым в рейтинге лучших наставников национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).