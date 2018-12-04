Матч чемпионата Франции перенесен из-за акций протеста
Встреча 17-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» перенесена из-за акций протеста в Париже, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба Лиги 1, полиция парижской префектуры попросила перенести матч, который должен был пройти 8 декабря на стадионе «Парк де Пренс». Новая дата проведения встречи станет известна позднее.
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В середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.
Ранее сообщалось, что Неймару посоветовали не возвращаться в «Барселону».