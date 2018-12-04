Стала известна предварительная причина смерти игрока «Локомотива»

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Футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин скончался от переохлаждения, сообщает «Интерфакс».

По информации издания, выводы первичных экспертиз показали, что спортсмен мог употреблять алкоголь.

Тело Ломакина было обнаружено на юге Москвы на берегу реки на улице Борисовские Пруды.

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Близкие спортсмена не видели его с 30 ноября. Было установлено, что Ломакин употреблял спиртные напитки с одним из своих знакомых, однако вскоре он пропал, а его товарищ не смог вспомнить, где расстался с хавбеком.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за молодежную команду «Локомотива» три матча.