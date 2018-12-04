Шарапова и Касаткина претендуют на премию WTA
Россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина вошли в число претенденток на награду Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории «Любимая теннисистка болельщиков», передает ТАСС.
Как отмечает пресс-служба организации, на приз также претендуют 26 теннисисток, в числе которых американка Винус Уильямс, канадка Эжени Бушар, представительница Латвии Елена Остапенко, британка Йоханна Конта и полька Агнешка Радваньская.
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Касаткина стала победительницей »ВТБ Кубок Кремля» и сумела подняться на десятое место в рейтинге WTA. По итогам сезона россиянка заняла 24-й позицию.
Шарапова расположилась на 29-м месте в рейтинге.
Ранее сообщалось, что WTA устроил голосование за лучшие наряды теннисисток в 2018 году.