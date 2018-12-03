У игрока «Спартака» выявили подозрение на разрыв крестообразных связок
Проведено медицинское обследование защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы, проверка выявила у игрока красно-белых подозрение на разрыв передних крестообразных связок левого коленного сустава.
Футболист столичного клуба получил травму в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Рапида» (1:2).
Повреждение не позволило спортсмену участвовать в дерби с «Локомотивом» (2:1) в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
6 декабря Ещенко полетит в римскую клинику «Вилла Стюарт» вместе с руководителем медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова.
Ранее председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков высказался о проявлениях расизма в матче 16-го тура чемпионата России против красно-белых.