Член ОНК не исключил криминал в деле о смерти хавбека «Локомотива»
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий прокомментировал информацию о смерти 18-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина, передает «Советский спорт».
Было опубликовано видео, на котором игрок «железнодорожников» идет к реке Городня на юге Москвы.
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«С учетом того, что он в непонятном месте оказался совершенно один — нельзя исключать и криминальный след», — отметил Пятницкий в твиттере.
Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью спортсмена. Его тело было обнаружено 3 декабря на берегу реки. Причина смерти пока не установлена.