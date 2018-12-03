Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Анахаймом»
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Понтус Оберг, также отличились Райан Гецлаф, Эндрю Кольяно, Рикард Ракелль и Хампус Линдхольм. У хозяев шайбы забросили Никлас Бекстрем, Чендлер Стивенсон, Евгений Кузнецов и Ник Дауд.
Результативными передачами отметились Кузнецов и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Кэпиталз» прервали семиматчевую победную серию в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 5:6 (3:1, 2:2, 0:3)
1:0 — Бекстрем (Овечкин, Карлсон) — 00:41
2:0 — Стивенсон (Дауд, Яшкин) — 06:08
2:1 — Гецлаф (Ракелль, Оберг) — 09:24
3:1 — Уилсон (Карлсон, Кузнецов) — 13:19 (5x4)
4:1 — Кузнецов (Коннолли) — 24:59
5:1 — Дауд (Стивенсон, Яшкин) — 33:30
5:2 — Кольяно (Ларссон, Гецлаф) — 34:31
5:3 — Ракелль (Хенрик) — 35:26
5:4 — Оберг (Линдхольм, Каше) — 47:16 (5x4)
5:5 — Линдхольм (Кеслер, Каше) — 49:01 (5x4)
5:6 — Оберг (Гецлаф, Шервуд) — 54:55 (5x5)