ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России
«Ростов» и московский ЦСКА сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».
Игра прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
На 55-й минуте игры армейский коллектив получил право на пенальти, однако удар Николы Влашича с одиннадцатиметровой отметки отразил вратарь ростовчан Сергей Песьяков.
Уже в концовке поединка, на 89-й минуте, полузащитник красно-синих Иван Обляков получил вторую желтую карточку и был удален с поля, однако это не помогло подопечным Валерия Карпина вырвать победу.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил «Урал» в матче чемпионата России.
Футбол. Чемпионат России. 16-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 0:0