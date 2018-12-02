ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

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«Ростов» и московский ЦСКА сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Игра прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На 55-й минуте игры армейский коллектив получил право на пенальти, однако удар Николы Влашича с одиннадцатиметровой отметки отразил вратарь ростовчан Сергей Песьяков.

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Уже в концовке поединка, на 89-й минуте, полузащитник красно-синих Иван Обляков получил вторую желтую карточку и был удален с поля, однако это не помогло подопечным Валерия Карпина вырвать победу.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил «Урал» в матче чемпионата России.

Футбол. Чемпионат России. 16-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 0:0