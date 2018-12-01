Форвард «Виннипега» Лайне признан первой звездой ноября в НХЛ
Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне стал первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.
В 12 матчах месяца форвард оформил 18 голов и исполнил одну результативную передачу. На счету финского хоккеиста три хет-трика.
Второй звездой признан игрок «Колорадо Эвеланш» Натан Макиннон, а третьей — голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери.
Ранее нападающий клуба MLS «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни пообщался с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиним.