Игроки «Ахмата» не хотели упасть в обморок от холода и нюхали нашатырь

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Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал матч с красноярским «Енисеем» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Руководство чемпионата России приняло решение провести встречу, несмотря на неприемлемые погодные условия.

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«Не знаю, как они там намерили минус 14. Наш градусник показывал минус 16, минус 17. А у них такое вот получилось. Правда, нет слов. Это просто позорище российского футбола», — заявил игрок грозненского клуба.

Он также рассказал о состоянии одноклубника Милада Мохаммади во время матча.

«Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого еще не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся. Признаюсь, в перерыве все нюхали нашатырь. Представьте наше состояние. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь», — рассказал Семенов.

Он предположил, как можно было бы решить подобную проблему, не отменяя при этом матч.

«Такие встречи нужно проводить на нейтральных полях. Все же прекрасно понимают, какие погодные условия сейчас установились в Красноярске. Можно сыграть, например, в Москве. У меня до сих пор все пальцы синие. Это очень больно», — подчеркнул защитник.

Игра завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Валерий Кичин. У гостей мяч забил Мохаммади.

Ранее главный тренер «Енисея» высказался недовольство из-за ничья в матче с «Ахматом».