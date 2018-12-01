Замглавы «Ахмата»: в матче с «Енисеем» мы пытались не замерзнуть

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Вице-президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал матч с красноярским «Енисеем» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

Встреча прошла в Красноярске в минус 15 градусов.

«Надо было перенести матч на другой день. Но делегат матча принял такое решение, мы, согласно регламенту, его выполнили. Вышли, сыграли, пытались не замерзнуть», — рассказал Айдамиров.

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Игра завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Валерий Кичин. У гостей мяч забил Милад Мохаммади.

Ранее стала известна возможная дата матча 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов», который был перенесен из-за погодных условий.