Вратарь «Енисея» назвал издевательством проведение матча в минус 15 градусов

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Вратарь красноярского «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал проведение матча 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» в пятнадцитиградусный мороз, сообщает ТАСС.

«Это не игра. Это издевательство над спортсменами и болельщиками», — сказал Юрченко в эфире «Матч Премьер».

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Матч между «Енисеем» и «Ахматом» проходит в Красноярске при температуре минус 14,9 градусов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев высказался о погодных условиях перед матчем с «Ахматом».