Немецкий телеканал покажет новый фильм о допинге в российском спорте

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил о скором выходе нового документального фильма о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

Как отметил Зеппельт в твиттере, новая лента расскажет о работе осведомителей, которые сотрудничали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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Премьера фильмы состоится 2 декабря на телеканале ARD. Совместно с Зеппельтом работал британский журналист Ник Батлер.

В 2014 году вышел фильм о случаях применениях допинга в российском спорте на основе информации осведомителей.

Ранее сообщалось, что в Германии призывали отсрочить восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).