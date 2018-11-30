IBU изучает дела обвиненных в нарушении антидопинговых правил россиян
Экспертная группа Международного союза биатлонистов (IBU) изучает дела российских биатлонистов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».
«Экспертная рабочая группа IBU продолжает изучать потенциальные нарушения антидопинговых правил другими биатлонистами из России», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
В нарушении антидопинговых правил подозреваются чемпионы Олимпийских игр Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, а также Александр Печенкин и Александр Чернышов.
Печенкин временно отстранен от соревнований, остальные спортсмены уже завершили карьеры.
Поводом для обвинений стали доводы из доклада Ричарда Макларена.
Ранее сообщалось, что IBU предъявил обвинения в нарушении антидопинговых правил четверым россиянам.