Объявлен лучший футболист недели в Лиге чемпионов

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

В матче против нидерландского «ПСВ» (2:1) аргентинец стал автором первого мяча. Отмечается, что этот гол позволил форварду обойти нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по забитым мячам в групповом этапе турнира, а также по количеству голов в Лиге чемпионов за одну команду.

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Также на звание лучшего игрока недели претендовали нападающий мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен, форвард «Лиона» Максвел Корне и футболиста «Наполи» Дрис Мертенс.

Ранее сообщалось, что игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы.