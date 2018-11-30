Стала известна дата предварительного заседания по иску Комиссаровой

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Стала известна дата предварительного слушания по иску российской фристайлистки Марии Комиссаровой к клинике в Испании, сообщает «РИА Новости».

Заседание по делу о медицинском учреждении, где спортсменка проходила реабилитацию после перелома позвоночника, состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге,

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«3 декабря в Невском суде Санкт-Петербурга состоится предварительное заседание по иску фристайлистки Марии Комиссаровой», — заявила представитель фристайлистки Нина Данилина.

Напомним, что Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки. Девушку дважды прооперировали, после чего она легла на реабилитацию в клинику доктора Блюма в Испании. Занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног, в связи с чем 30 октября спортсменка подала в суд на клинику.

Ранее полузащитник столичного «Спартака» Роман Зобнин, который перенес операцию на колене в римской клинике, поблагодарил болельщиков за поддержку.