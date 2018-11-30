Лайне стал самым молодым оформившим 100 голов европейцем в истории

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Нападающий канадского «Виннипег Джетс» Патрик Лайне установил рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против американского «Чикаго Блэкхокс», сообщает «Советский спорт».

Форвард оформил дубль и привел команду к победе со счетом 6:5. По слова пресс-службы НХЛ, исполнив удары по ворота, спортсмен установил рекорд: 20-летний финн стал самым молодым европейским игроком, который достиг отметки в 100 голов в лиге.

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До этого самым молодым хоккеистом являлся Уэйн Гретцки, выступавший за «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее «Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.