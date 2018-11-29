Убийце пауэрлифтера из Хабаровска грозит 19 лет тюрьмы

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Гособвинение требует 19 лет тюрьмы для Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов.

«На заседании была заслушана сторона обвинения. Гособвинение затребовало 19 лет лишения свободы для обвиняемого. Сторона защиты будет представлять свою позицию во вторник и четверг», — заявил юрист.

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20 августа 2017 года между Драчевым и Аллахверановым в Хабаровске произошла драка. Спортсмен впоследствии был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Аллахверанов сдался полиции спустя месяц, ему были предъявлены обвинения в убийстве из хулиганских побуждений. В настоящее время он находится под стражей, а в суде его интересы представляют четыре адвоката.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии ответят за смерть пауэрлифтера.