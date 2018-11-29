Пострадавший в метро Рима болельщик ЦСКА доставлен в Москву

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Болельщик московского ЦСКА Дмитрий Тюрин, пострадавший в римском метро, доставлен самолетом в российскую столицу, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, фанат прибыл в Москву в 5:30.

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Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на станции «Repubblica» произошел сбой в работе эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек, в том числе 16 болельщиков московского клуба.

Отмечается, что после происшествия Тюрину грозила ампутация ноги, но медикам удалось ее сохранить.