Пострадавший в метро Рима болельщик ЦСКА доставлен в Москву
Болельщик московского ЦСКА Дмитрий Тюрин, пострадавший в римском метро, доставлен самолетом в российскую столицу, сообщает «Чемпионат.com».
По информации издания, фанат прибыл в Москву в 5:30.
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Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на станции «Repubblica» произошел сбой в работе эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек, в том числе 16 болельщиков московского клуба.
Отмечается, что после происшествия Тюрину грозила ампутация ноги, но медикам удалось ее сохранить.