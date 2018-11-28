Российский пилот Шварцман признан лучшим новичком года в автоспорте

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Российский пилот «Формулы-3» Роберт Шварцман стал лучшим новичком года в автоспорте по версии Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает «Советский спорт».

Гонщик впервые выступил в данном классе в 2018 году и сразу занял третье место в чемпионате.

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Напомним, что лучшим пилотом 2017 года признан монегасский спортсмен Шарль Леклер, который уже в 2018-м дебютировал в «Формуле-1».

В последний раз россиянин становился лучшим новичком в 2014 году. Это был Даниил Квят.

Ранее сообщалось, что тайский пилот Александер Албон будет представлять команду чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» «Торо Россо».