Месси назвал главные цели в своей карьере

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, какие цели он ставит перед собой на нынешнем этапе своей карьере, передает «Советский спорт».

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Форвард приостановил свои выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018 года, где национальная команда покинула турнир на стадии 1/8 финала.

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«Моя главная цель — продолжать прогрессировать, не довольствоваться тем, чего я достиг. Хочу становиться лучше с каждым днем, выигрывать больше трофеев.

Я считаю себя крайне азартным в плане жажды побед. Хочу побеждать всегда, абсолютно не люблю проигрывать», —приводит слова Месси Marca.

Ранее сообщалось, что Месси больше не видит себя бомбардиром.