Тренер «Виктории» назвал ключевого игрока ЦСКА

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Главный тренер чешской «Виктории» Павел Врба рассказал, кого считает ключевым игроком в московском ЦСКА, передает «Советский спорт».

ЦСКА и «Виктория» сыграют в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября в 20.55. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники».

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«Марио — ключевой игрок команды. Он идеально подходит ЦСКА. Это лучший правый защитник в России. Не зря ваша федерация футбола натурализовала его», — заявил Врба.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об огромном желании победить «Викторию».