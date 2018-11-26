Главный тренер сборной России Черчесов получил медаль «Во славу Осетии»
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова медалью «Во славу Осетии», сообщает ТАСС.
Как проинформировали в пресс-службе Битарова, решение наградить специалиста было принято после удачного выступления российской команды на чемпионате мира — 2018 в России. Сборная дошла до четвертьфинала турнира.
«Находясь у руля главной команды страны, Станислав Черчесов в очередной раз прославил свою маленькую республику высокими результатами. Очень приятно, что у осетинского народа есть такие представители. По окончании чемпионата мира мы приняли решение наградить нашего выдающегося земляка высшей наградой республики — медалью «Во славу Осетии», хотя эту награду он заслужил намного раньше», — цитирует пресс-служба Битарова.
Черчесов в благодарность подарил главе Северной Осетии футболку сборной России с автографами игроков.
Ранее бывший форвард «Спартака» резко раскритиковал Черчесова.