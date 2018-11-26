Главный тренер сборной России Черчесов получил медаль «Во славу Осетии»

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова медалью «Во славу Осетии», сообщает ТАСС.

Как проинформировали в пресс-службе Битарова, решение наградить специалиста было принято после удачного выступления российской команды на чемпионате мира — 2018 в России. Сборная дошла до четвертьфинала турнира.

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«Находясь у руля главной команды страны, Станислав Черчесов в очередной раз прославил свою маленькую республику высокими результатами. Очень приятно, что у осетинского народа есть такие представители. По окончании чемпионата мира мы приняли решение наградить нашего выдающегося земляка высшей наградой республики — медалью «Во славу Осетии», хотя эту награду он заслужил намного раньше», — цитирует пресс-служба Битарова.

Черчесов в благодарность подарил главе Северной Осетии футболку сборной России с автографами игроков.

Ранее бывший форвард «Спартака» резко раскритиковал Черчесова.