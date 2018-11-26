Федерация сноуборда России обещает оплатить лечение сломавшему ногу спортсмену

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Федерация сноуборда России компенсирует Николаю Олюнину расходы на лечение, сообщает ТАСС.

Российский спортсмен получил травму в полуфинале Олимпийских игр в Пхенчхане. По результатам обследования выяснилось, что сноубордист сломал ногу в трех местах и повредил мениск. Ранее Олюнин сказал, что вынужден оплачивать лечение самостоятельно, но президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что организация не оставит спортсмена без поддержки и компенсирует все расходы.

Заключительная операция сноубордиста состоится 30 ноября.

Ранее сообщалось об успешной операции и планах на дальнейшую реабилитацию Олюнина.