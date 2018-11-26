Сироткин признан альтернативным пилотом года
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин признан альтернативным гонщиком года в «Формуле-1» по версии британского портала Sky Sports.
В голосовании за лучшего пилота года Сироткин с большим отрывом обогнал чемпиона сезона-2018 британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», однако главный титул так и не был присужден россиянину.
Лидерство Сироткина в голосовании связано с флешмобом, организованном на форуме Reddit. Пользователи призывали всех голосовать за российского пилота.
Лучшим гонщиком года был признан Хэмилтон. Новичком сезона стал монегаск Шарль Леклер из «Заубера». В следующем сезоне он будет выступать за «Феррари».
В номинации «возвращение года» победил Роберт Кубица, занявший место Сироткина в качестве боевого пилота «Уильямса», а «ошибку года» совершил гонщик «Феррари» Себастьян Феттель за вылет и сход на Гран-при Германии.
Ранее сообщалось, что Сироткин был признан фанатами вторым после Фернандо Алонсо гонщиком дня.